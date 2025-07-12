Кордоба о том, что Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников «Зенита»: «Мы чемпионы, он может говорить что угодно»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, что вингер «Зенита» Луис Энрике не включил «быков» в число главных соперников питерской команды.

«Луис Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников? Кто? А, из «Зенита». В конце концов мы чемпионы. Поэтому он может говорить что угодно», — сказал Кордоба.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. «Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив «быкам» один балл. До этого сине-бело-голубые на протяжении шести сезонов выигрывали чемпионат.