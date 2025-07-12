Кордоба о том, что Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников «Зенита»: «Мы чемпионы, он может говорить что угодно»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, что вингер «Зенита» Луис Энрике не включил «быков» в число главных соперников питерской команды.
«Луис Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников? Кто? А, из «Зенита». В конце концов мы чемпионы. Поэтому он может говорить что угодно», — сказал Кордоба.
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. «Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив «быкам» один балл. До этого сине-бело-голубые на протяжении шести сезонов выигрывали чемпионат.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|
12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|
13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|
16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
Результаты / календарь
|1.05
|17:00
|Кр. Советов – Спартак
|2 : 1
|1.05
|19:30
|Локомотив – Динамо
|1 : 1
|2.05
|14:00
|Динамо Мх – Ростов
|1 : 2
|2.05
|16:30
|Балтика – Рубин
|0 : 1
|2.05
|19:00
|ЦСКА – Зенит
|1 : 3
|3.05
|14:30
|Сочи – Оренбург
|3 : 1
|3.05
|17:00
|Акрон – Краснодар
|0 : 1
|3.05
|19:30
|Ахмат – Пари НН
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|24
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|26
|1
|2
