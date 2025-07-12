12 июля 2025, 21:17

Кордоба о том, что Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников «Зенита»: «Мы чемпионы, он может говорить что угодно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, что вингер «Зенита» Луис Энрике не включил «быков» в число главных соперников питерской команды.

«Луис Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников? Кто? А, из «Зенита». В конце концов мы чемпионы. Поэтому он может говорить что угодно», — сказал Кордоба.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. «Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив «быкам» один балл. До этого сине-бело-голубые на протяжении шести сезонов выигрывали чемпионат.

Джон Кордоба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
2
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 28 9 8 11 33-37 35
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
13
 Оренбург 28 6 8 14 28-41 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 28 6 3 19 27-57 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак 2 : 1
1.05 19:30 Локомотив – Динамо 1 : 1
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов 1 : 2
2.05 16:30 Балтика – Рубин 0 : 1
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит 1 : 3
3.05 14:30 Сочи – Оренбург 3 : 1
3.05 17:00 Акрон – Краснодар 0 : 1
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 24 1 5
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 26 1 3
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 26 1 2
Вся статистика

