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12 февраля, 13:53

Галактионов рассказал, почему «Локомотив» неудачно стартовал в этом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, неудачный старт команды в сезоне-2023/24.

«Перед началом летней части сезона мы столкнулись с определенными проблемами. Во-первых, поменялась пара основных центральных защитников. Фассон вернулся после долгой травмы, а Женя Морозов приехал из команды, которая играла совершенно по другой схеме. Им нужно было время, чтобы притереться. Во-вторых, мы лишились нашего джокера, который не всегда удачно выходил в стартовом составе, но по ходу матча всегда усиливал игру, — Изидора», — цитирует Галактионова Sport24.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-620244-galaktionov-rasskazal-pochemu-lokomotiv-neudachno-startoval-v-etom-sezone-rpl
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Краснодар

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П
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 15 1 5
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