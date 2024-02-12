«РБ Спорт»: ЦСКА просрочил дату отзыва Помазуна из аренды

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», до лета не вернется в московский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, армейцы могли отозвать 27-летнего вратаря не позже, чем за 15 дней до окончания трансферного окна, но не воспользовались этой возможностью.

Соглашение между ЦСКА и «Уралом» рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах за екатеринбуржцев, пропустил 32 мяча и 6 раз отыграл на ноль.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.