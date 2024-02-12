«РБ Спорт»: ЦСКА просрочил дату отзыва Помазуна из аренды
Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», до лета не вернется в московский клуб, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, армейцы могли отозвать 27-летнего вратаря не позже, чем за 15 дней до окончания трансферного окна, но не воспользовались этой возможностью.
Соглашение между ЦСКА и «Уралом» рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах за екатеринбуржцев, пропустил 32 мяча и 6 раз отыграл на ноль.
Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|3
|6
|9
|19-28
|15
|
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|18
|3
|4
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|12-24
|13
|
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|3
|2
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
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