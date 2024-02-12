Григорий Иванов подтвердил, что Помазун доиграет сезон в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что голкипер Илья Помазун доиграет сезон в команде.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что ЦСКА просрочил дату возможного отзыва 27-летнего вратаря из аренды.

«У нас Помазун до конца сезона. Никуда он от нас не уйдет, если что-то невероятное не случится. Про лето надо уже спрашивать у ЦСКА, отпустят они его куда-то или нет», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Соглашение между ЦСКА и «Уралом» рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах за екатеринбуржцев, пропустил 32 мяча и 6 раз отыграл на ноль.