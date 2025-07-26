Галактионов: «Поблагодарю клуб, сегодня у меня юбилей, сотый матч»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Краснодаром» во 2-м туре РПЛ (2:1).

— Ошибки были, в перерыве нацелили игроков на то, что нужно было подправить: слишком часто теряли мяч. Попытались сделать так, чтобы ребята успокоились. На 75-й, 80-й минутах оставили соперника без мяча. На выезде это очень хороший нюанс. В этом плане доволен готовностью команды.

Поблагодарю клуб, сегодня у меня юбилей, сотый матч. Меня поздравили, очень приятно разделить такую радость. Прошли тернистый пусть с нашими российскими игроками. Спасибо, что проходим этот путь вместе с нашими руководителями, нашими ребятами, с нашей командой. Те, кто по разным причинам покидал нас, тоже причастны. Это общая часть работы, которую мы делаем: тренерский штаб, массажисты, офисные сотрудники, все, кто работает на благо.

Мария Захарян