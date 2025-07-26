Галактионов: «Ожидали достаточно тяжелого матча на выезде против чемпиона»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Краснодаром» во 2-м туре РПЛ (2:1).

— Ожидали достаточно тяжелого матча на выезде против чемпиона. Было важно сыграть по стратегии игры очень дисциплинированно. Был определенный соблазн играть активно в прессинге, в давлении, но структурно видоизменились. Действовали дисциплинированно. Наш уровень готовности позволял делать контратаки более разящими во втором тайме. При 2:0 было все под контролем.

Прекрасное состояние играть в такой атмосфере сегодня. Спасибо всем. Понятно, есть осадок от пропущенного гола. Хотели сыграть на ноль. Тяжелая победа, двигаемся вперед.

Мария Захарян