Галактионов признан лучшим тренером РПЛ в марте

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признан лучшим тренером РПЛ в марте.

Под его руководством в этом месяце железнодорожники одержали три победы в трех матчах чемпионата.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 20 матчах. В 21-м туре РПЛ команда на выезде сыграет против «Пари НН» 1 апреля.