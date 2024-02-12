Галатионов: «В «Локомотиве» мы смотрим наверх»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что пытается привить игроком команды менталитет победителей.

«Поймите, менталитет и психология победителей — это только вперед. В «Локомотиве» мы смотрим наверх, нам все по силам. Объединить команду вокруг этой идеи — наша задача. Мы хотим оставить след, а не наследить. У нас есть понимание, как добиваться результата», — цитирует Галактионова Sport24.

«Локомотив» с 31 очком занимает четвертое место в РПЛ после 18 туров. В первом туре после возобновления сезона железнодорожники на выезде сыграют с «Динамо».