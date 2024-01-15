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Сегодня, 16:18

Галактионов — о причинах ухода из «Локо» Марадишвили, Куликова и Рыбчинского: «Мы решили, что нужны изменения»

Галактионов назвал причины ухода Марадишвили, Куликова и Рыбчинского из «Локомотива»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» уход полузащитников Константина Марадишвили, Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова из команды.

«Ко всем ребятам у нас позитивное отношение — и к Косте, и к Диме, и Дане. У всех разные причины ухода. Кому-то надо перезагрузиться, кому-то получить игровую практику. И для ребят, и для команды так может быть лучше. Руководство посчитало, что необходимо внести изменения. Понятно, что они неприятные, но надо принимать решения», — сказал Галактионов «СЭ»

Марадишвили продолжит карьеру в «Пари НН» на правах аренды. В сезоне-2023/24 Марадишвили провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 голом.

«Локомотив» объявил, что Рыбчинский и Куликов пропустят сборы команды, клуб занимается дальнейшим трудоустройством игроков. У Рыбчинского 1 голевой пас в 13 играх, Куликов принял участие в 7 встречах и не отличился результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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