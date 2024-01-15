Семин считает, что Глушаков еще может принести пользу клубу РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем полузащитника Дениса Глушакова.

«У Глушакова достаточно мастерства и опыта, чтобы продолжать играть на уровне премьер-лиги. Думаю, он еще может принести пользу клубу РПЛ. Все зависит от его физической формы, кондиций. Возраст у него нормальный. Сборы с «Ростовом» — отличный вариант набрать форму, показать себя. Он принял правильное решение», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.