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Сегодня, 21:07

Гафин заявил, что не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину из Европы

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи об интересе со стороны европейских клубов к форварду команды Константину Тюкавину.

«Интерес к Тюкавину из Европы? Лично я не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину от европейских клубов. На данный момент офферов нет», — цитирует Гафина Sport24.

Тюкавин является воспитанником бело-голубых. Всего за основную команду «Динамо» он провел 111 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу. Ранее агент 21-летнего футболиста Алексей Сафонов подтвердил, что у форварда есть предложения от европейских клубов.

На данный момент «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600403-gafin-ya-ne-videl-ni-odnogo-konkretnogo-predlozheniya-po-tyukavinu-iz-yevropy
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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