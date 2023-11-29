Кузьмичев: «Соболев — нападающий высокого уровня, он давно это доказал»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался об игре нападающего Александра Соболева в последних матчах за «Спартак».

«Понятно, что от нападающего всегда ждешь большего, но мы же понимаем, что Соболев не играл несколько подряд матчей из-за недопонимания с главным тренером. Может, они и сейчас есть. Конечно, это сказывается на игре футболиста. Но Соболев — нападающий высокого уровня, он уже давно это доказал. Против «Балтики он провел отличный матч и показал характер. От него всегда будут ждать голов и полезных действий», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.