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Гафин заявил, что «Челси» не контактирует с «Динамо» по переходу Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с сорвавшимся переходом полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Одна из причин, почему летом не состоялся переход Захаряна в «Челси» — невозможность перевода денег за трансфер. Но при этом свежий кейс — «Зенит» спокойно продал Ловрена в «Лион». В чем разница? Не знаю, каким образом была структурирована сделка между «Лионом» и «Зенитом», но в случае с «Челси» инициатива клуба-покупателя должна присутствовать. Могу предположить, что «Челси» не нашел возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать «Челси». где сделка сейчас находится? «Челси» не контактирует с нами по переходу Захаряна», — приводит слова Гафина Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-chlen-soveta-direktorov-dinamo-gafin-otvetil-na-vopros-pro-zakharyana-i-chelsi-yestli-kontakty-seychas
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