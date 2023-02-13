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Деменко оценил вклад Юрия Жиркова в российский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко прокомментировал объявление Юрия Жиркова о завершении карьеры, оценив его вклад в отечественный футбол и ответив на вопрос, можно ли называть его легендой, если взять и период СССР.

«За всю советскую историю — 50 на 50. Но что касается российской — это точно. И поиграл в хороших клубах, и за границей. Человек действительно заслужил право, чтобы его так воспринимали. Он оставил след. Валерий Газзаев выставлял его левым защитником, но потом говорил, что нет — у Юры очень хорошие качества, мобильный. И, соглашусь, что в какие-то моменты он бы больше дал в атаке. Но потом мы видели, почему Гус Хиддник даже так делал: мы видели, что левый защитник, латераль, держал всю бровку. Так играл Роберто Карлос, потом в том же мадридском «Реале» играл Марсело. Вся бровка была в их ведении, а остальные три защитника страховали. От добра добра не ищут, наверное. Его игра нравилась, и все равно ему открывался весь этот фланг. Он оставил серьезное впечатление в России, хорошая карьера у Юры была», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/13/19735483.shtml?updated
Максим Деменко
Юрий Жирков
Футбол
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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