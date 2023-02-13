Деменко оценил вклад Юрия Жиркова в российский футбол

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко прокомментировал объявление Юрия Жиркова о завершении карьеры, оценив его вклад в отечественный футбол и ответив на вопрос, можно ли называть его легендой, если взять и период СССР.

«За всю советскую историю — 50 на 50. Но что касается российской — это точно. И поиграл в хороших клубах, и за границей. Человек действительно заслужил право, чтобы его так воспринимали. Он оставил след. Валерий Газзаев выставлял его левым защитником, но потом говорил, что нет — у Юры очень хорошие качества, мобильный. И, соглашусь, что в какие-то моменты он бы больше дал в атаке. Но потом мы видели, почему Гус Хиддник даже так делал: мы видели, что левый защитник, латераль, держал всю бровку. Так играл Роберто Карлос, потом в том же мадридском «Реале» играл Марсело. Вся бровка была в их ведении, а остальные три защитника страховали. От добра добра не ищут, наверное. Его игра нравилась, и все равно ему открывался весь этот фланг. Он оставил серьезное впечатление в России, хорошая карьера у Юры была», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».