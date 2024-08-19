Гафин рассказал, что у «Динамо» будет не более двух новых футболистов

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о планах на оставшуюся часть трансферного окна.

— Мы знаем, что вы знаете, чего мы не знаем. Сколько в «Динамо» будет новичков?

— Трансферная кампания еще продолжается, все может быть. Но по моим ощущениям, будет не более двух новых футболистов, — цитирует Гафина «РБ Спорт».