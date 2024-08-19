Чистяков назвал конкурентов «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита» в текущем сезоне.

«Конечно, я вижу конкурентов у «Зенита». Это все те же — «Динамо» и «Краснодар», — приводит слова Чистякова Sport24.

После 5 матчей сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет московское «Динамо» (12), третьим — «Локомотив» (12).