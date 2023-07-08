Гафин ответил на вопрос о ситуации с Норманном

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о ситуации с полузащитником команды Матиасом Норманном.

«Норманн хочет разорвать контракты в России? Официально до нас такая информация не доходила. Есть ли вероятность, что Матиас останется в «Динамо»? Вероятность всегда есть», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Норманн сыграл за «Динамо» 14 игр и не отметился результативными действиями.