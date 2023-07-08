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Сегодня, 13:41

Гафин ответил на вопрос о ситуации с Норманном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о ситуации с полузащитником команды Матиасом Норманном.

«Норманн хочет разорвать контракты в России? Официально до нас такая информация не доходила. Есть ли вероятность, что Матиас останется в «Динамо»? Вероятность всегда есть», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Норманн сыграл за «Динамо» 14 игр и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-est-li-veroyatnost-chto-normann-ostanetsya-v-dinamo-veroyatnost-vsegda-est/
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