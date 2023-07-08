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Сегодня, 13:24

В «Галатасарае» отреагировали на новость об интересе к Шиманьски

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Себастиану Шиманьски.

«Мне об этом неизвестно», — сказал Гульбахар «СЭ».

В прошлом сезоне Шиманьски на правах аренды выступал за «Фейеноорд». Ранее «СЭ» сообщал, что 24-летний игрок не вернется в нидерландский клуб, поскольку больше не хочет уходить в аренду.

В сезоне-2022/23 Шиманьский провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Себастьян Шиманьски
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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