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Сегодня, 15:56

Гафин назвал Тюкавина самым перспективным нападающим в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не согласен с тем, что нападающему команды Константину Тюкавину предоставляется мало игрового времени.

«Что касается игрового времени Тюкавина, если посмотреть на его статистику, то Костя выходил практически во всех матчах как РПЛ, так и Кубка. Не всегда в стартовом составе, но, тем не менее, мы считаем, что Тюкавин — будущее «Динамо». Костя, на мой взгляд, — самый перспективный нападающий в РПЛ. Уверен, что Тюкавин своим талантом и трудом в ближайшее время получит то, что заслуживает», — приводит слова Гафина Sport24.

В сезоне-2022/23 Тюкавин отыграл 560 минут в РПЛ, забив пять мячей и отдав 3 результативные передачи, и еще 248 минут — в Кубке России, где не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-gafin-tyukavin-budushcheye-dinamo-on-samyy-perspektivnyy-napadayushchiy-v-rpl
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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