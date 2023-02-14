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Сегодня, 15:51

Гафин рассказал, что Сазонов привлек внимание серьезных европейских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к Сабе Сазонову со стороны европейских клубов.

«Саба за тот период, когда начал играть в основном составе, привлек внимание скаутских служб серьезных европейских клубов. Поэтому, да, интерес действительно есть. Но стоит отметить, что интерес был и когда Сазонов еще только переходил в «Динамо». Мы конкурировали с испанским клубом за Сабу. Продать Сазонова? Это всегда вопрос правильного времени и условий. Стратегически мы не будем удерживать футболиста, когда посчитаем, что действительно наступил правильный момент для перехода с точки зрения как интересов клуба, так и развития игрока. Пока такой момент не наступил», — приводит слова Гафина Sport24.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-on-privlek-vnimaniye-skautskikh-sluzhb-seryeznykh-klubov-yevropy-chlen-soveta-direktorov-dinamo-gafin-o-sazonove
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