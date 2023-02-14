Генич заявил, что безрезультативность «Ростова» нервирует Карпина

Футбольный комментатор Константин Генич оценил игру «Ростова» на Зимнем Кубке РПЛ.

«Ростов» не забил ни одного мяча на турнире. Конечно, это плохо. Валерий Георгиевич демонстративно рассказывает, что это подготовительная часть, здесь распределяется нагрузка, наигрываются какие-то варианты, но последние результаты со счетом 0:3, 0:4 не могут не нервировать Карпина, хоть он этого и не будет показывать на людях. В команде наверняка внесут какие-то корректировки. Вряд ли безрезультативность команды радует Валерия Георгиевича. Никаких изменений в игре «Ростова» я не увидел", — приводит слова Генича «РБ Спорт».

По итогам турнира «Ростов» не забил ни одного мяча и проиграл все матчи с общим счетом 0:7.

После 17 туров «Ростов» идет на третьем месте в РПЛ. В первом официальном матче команда Карпина сыграет с «Уралом» в рамках 1/4 финала Кубка России.