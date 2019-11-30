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Гаджиев считает, что «Спартаку» будет трудно искоренить мат на трибунах

13:59
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Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что «Спартаку» будет непросто избавиться от нецензурных скандирований болельщиков на своих матчах.

— Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому удалось искоренить мат на трибунах своего стадиона, — цитирует Гаджиева RT. — Причем не путем наказаний, а путем поощрений. Он по-настоящему служит футболу, живет игрой и каждый день, каждый час занимается своим большим хозяйством. Мы видим образец, которому стоит подражать. Да, ему было проще, так как у команды не было таких традиций. Конечно, управлять этим процессом в клубе с такой историей, как у «Спартака», гораздо сложнее. Мы помним, что традиционно болельщики красно-белых были одними из самых интеллигентных. Помню времена, когда за москвичей болело большое количество заслуженных народных артистов, когда на их трибунах было много детей и женщин. А сейчас на трибунах стоит дикий мат.

Ранее «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбление болельщиками форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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https://russian.rt.com/sport/news/691678-gadhziev-mat-spartak

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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