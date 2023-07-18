Футболисты «Спартака» получат бронзовые медали РПЛ после матча с «Нефтчи»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что игроки команды получат бронзовые медали за прошлый сезон после игры с «Нефтчи».
«Бронзовые награды вручат команде сегодня после матча. Это будет закрытое мероприятие, без торжеств, не при трибунах», — приводит слова Зеленова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на матче «Спартака» с «Нефтчи» ожидается около 20 тысяч зрителей. Игра пройдет 18 июля на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: РИА Новости
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