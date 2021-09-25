Заур Тедеев будет руководить «Ростовом» в матче против «Ахмата»
Старший тренер молодежной команды «Ростова» Заур Тедеев будет руководить основной командой в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, в тренерском штабе Тедеева будут все прежние специалисты, кроме Юрия Батуренко, который покинул команду вместе с прежним главным тренером, Юрием Семиным.
Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится завтра, 26 сентября. Начало — в 16.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/zaur-tedeev-budet-rukovodit-rostovom-v-matche-s-ahmatom/
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