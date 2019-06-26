Гаджи Гаджиев: "Следующим шагом будет полная отмена лимита"

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ со схемы "6+5" на поле на схему "8+17" в заявке.

– Это все-таки не революция, а эволюция, - сказал Гаджиев. - Есть много сторонников убрать лимит в связи с тем, что с их точки зрения он занижает конкуренцию и уменьшает требования к российским футболистам. В какой-то части это верно. На сегодняшний день у нас есть базы – "Краснодар", "Спартак", "Локомотив". Они создали хорошие школы и готовят качественных футболистов.

– Лимит надо смягчать?

– Да. Следующим шагом вполне реально будет полная отмена лимита. Нужно другие вводить ограничения связанные с приездом в страну футболистов невысокого класса, как в Англии, Голландии. Это будет правильным решением.

Я в целом за то, чтобы играло больше российских футболистов. Но, чтобы поменьше ошибаться, надо периодически оглядываться. Когда были огромные деньги и вместо того, чтобы большую часть потратить на резерв, академии, школы, потратили на приглашение звезд. Создали бы нормальную инфраструктуру, методику, подготовили бы тренеров. На сегодняшний день половина детских тренеров не имеют тренеров. (Арман Мкртчян)

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.

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