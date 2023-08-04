Гаджи Гаджиев считает игру ЦСКА — «Локомотив» главной в третьем туре РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что матч ЦСКА — «Локомотив» центральным в третьем туре РПЛ.

«Наверное, центральной игрой тура является матч ЦСКА — «Локомотив», потому что в играх «Рубин» — «Спартак» и «Зенит» — «Динамо» между соперниками все же есть различия в классе. А тут разница незначительная, и сказать, какая команда потенциально более сильная, очень сложно. Плюс-минус две копейки. При этом я не умаляю достижений, например, «Рубина», потому что эта команда стартовала достойно. Непросто будет «Спартаку» его обыграть. То же самое касается и игры «Зенит» — «Динамо». Но если мы про вывеску, то это ЦСКА — «Локомотив», — приводит слова Гаджиева «Газета.ру».

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

После двух туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 3 очками. «Локомотив» находится на третьей позиции с 4 очками.