Первый тренер Сперцяна: «Эдуард не потерялся бы в команде Гвардиолы»

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, поделился мнением о том, какой тренер подошел бы игроку.

«Я и сейчас считаю, что Гвардиола подходит для Сперцяна как тренер. Я не беру команду, а имею ввиду именно специалиста. Те требования и стиль игры, который предлагает Гвардиола, подошли бы Эдуарду, и он не потерялся бы в его команде. Не важно, в «Манчестер Сити» или еще где-то», — цитирует Давидяна Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник отметился двумя результативными передачами в трех матчах за «Краснодар». Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован «Аякс».