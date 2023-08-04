Агент Бальде: «Ноль процентов, что Кейта покинет «Спартак»

Агент Федерико Пасторелло прокомментировал будущее форварда «Спартака» Кейта Бальде.

«Бальде остается в «Спартаке», он счастлив здесь. Ноль процентов, что он покинет клуб», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями. Контракт Бальде с клубом рассчитан до 2025 года.