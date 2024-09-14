Гаджиев: «Мы не до последнего ждали Джикию в Махачкале»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подвел итоги летней трансферной кампании клуба.

«Кто и кого круче, сейчас никто не знает — цыплят считают по осени, а в нашем чемпионате — по весне. Тогда и будет понятно, кто круче, а кто нет. Было много случаев, когда крутые команды вылетали — «Динамо», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Поэтому не всегда выигрывает тот, кто круче и кто больше транжирит ресурсы. Согласен, что мы не крутые, у нас рабоче-крестьянская команда.

Что касается Георгия Джикии, то он до сих пор ценит то, что я привел его в «Амкар», и в Пермь он пришел никому не известным футболистом. Вчера я общался с Жорой, пришли к решению в относительно сложной жизненной ситуации. У Джикии сейчас непростая ситуация, и мы ее оговорили. Ему и дальше будет непросто, потому что он достиг своего максимума в карьере, и сейчас ему надо перестраиваться. Но мы не до последнего ждали Жору в клубе. Скорее всего такой бы игрок не пришел, потому что наши условия резко ограничены. Мы укрепили его позицию, и взяли того же Табидзе. Пока только начинались разговоры про Джикию, Джемал уже переходил в наш клуб. Мы профессионалы и занимаемся своей работой каждый день. И я все это понимаю. Если долго ждать, то можешь оказаться у разбитого корыта.

Что касается нашей трансферной компании, то она получилась неплохой. Не сказал бы, что мы супер-пупер усилились, но те ребята, которые пришли а наш клуб, они не для лавки. Все эти футболисты примерно нашего уровня. И они будут проявлять себя на поле», — цитирует Sport24 Гаджиева.