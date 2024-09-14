Кавазашвили: «Джикия сможет сплотить «Химки», найдет со всеми общий язык»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-капитана красно-белых Георгия Джикии в «Химки».

«Это очень хороший ход для Джикии. «Химки» — это очень хорошая команда, к тому же это Москва, он останется дома. Плюс у него есть опыт. Многие журналисты преподносили, будто Джикия уже сдал, но это все злые языки. Он очень грамотный футболист, очень техничный, понимает позиционную игру, когда надо страховать, подключаться. Для «Химок» это очень хорошее приобретение.

Джикия — человек с очень хорошим характером, просто замечательный, культурный, образованный, очень классный, хороший друг всем! Он сможет сплотить «Химки», найдет со всеми общий язык. Он же грузин по натуре, но родился он в Подмосковье, поэтому вырос по-русски. Но у него осталось грузинское: любовь к людям, доброта, оказание поддержки и помощи. Плюс русская жилка: работать, достигать цели и бороться до конца. У него все есть. Поздравляю «Химки»! Это будет лидер команды.

Форму Джикии придется набирать полгода. Может, сразу больших результатов он давать не будет, потому что его надолго посадили в запас в своё время. Абаскаль вообще не заслуженно посадил его. Поэтому Джикии сначала будет тяжело», — цитриует Legalbet Кавазашвили.