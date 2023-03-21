Габулов: «Определенный игровой спад у «Зенита», конечно, наблюдается. Это нормально»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что игровой спад в игре «Зенита» — это нормально.

«Определенный игровой спад у «Зенита», конечно, наблюдается. Он отразился на итоговых результатах. Это нормально. Ни одна команда в мире не может пройти сезон без игрового и результативного спада», — приводит RT слова Габулова.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идуший на втором месте.