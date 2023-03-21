Хусаинов: «Последние лет 10, как правило, судьи начинали вмешиваться в распределение мест в турнирной таблице»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов согласился с высказываниями Миодрага Божовича о том, что российские арбитры худшие в Европе.

«Да, последние лет 10, как правило, судьи начинали вмешиваться в распределение мест в турнирной таблице, когда начинается борьба кому заниматься «футбольным бизнесом». Имею в виду, кому еврокубки, а кому выживать, кому играть в элите нашего футбола. Судьи начинали этим заниматься со второго тура. Но уже на протяжении 10 лет как минимум. С приходом определенных руководителей в Российский футбольный союз, в Премьер-лигу, началось все это дело с первого тура», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Хусаинова.

Ранее Хусаинов прокомментировал для «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» на 62-й минуте матча 1/4 финала Пути Регионов Кубка FONBETРоссии «Зенит» — «Динамо». Также он высказался о судействе в матчах «Спартака».