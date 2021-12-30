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Габулов: «Мои цели и цели «Химок» идентичны. Задача на ближайший период — оставить команду в РПЛ»

Габулов рассказал о своих целях на посту генерального директора «Химок»
15:33

Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов считает, что опыт в работе на руководящих должностях поможет ему в подмосковном клубе.

«Безусловно, мои цели и цели клуба идентичны, задача на ближайший период состоит в том, чтобы «Химки» остались в премьер-лиге. Все внимание и концентрация сфокусированы на этом. Ситуация непростая, но период предстоит интересный. Для этого нужно делать с точки зрения организации работы и формирования команды все, чтобы сохранить ее в РПЛ. Есть непоколебимая уверенность в том, что задача будет выполнена.

Уверен в том, что опыт, небольшой в силу возраста и определенных обстоятельств, поможет мне в работе в «Химках». После завершения карьеры у меня был опыт управленческой и руководящей работы. Я считаю, что на каждом этапе был достигнут результат, думаю, что он положительный. Поэтому полагаю, что небольшой опыт и знания, которые я получил во время футбольной карьеры, будут способствовать достижению результата и решению задач", — приводит ТАСС слова Габулова.

38-летний Габулов стал генеральным директором «Химок» 28 декабря. До этого он возглавлял Министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, после чего был президентом «Алании», а до лета 2021 года занимал пост председателя совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный».

«Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 16 матчах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13335955

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Иван Торопцев все материалы автора

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