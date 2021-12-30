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Романцев высказался о перспективах Кокорина и Мамаева в большом футболе

14:40
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказался о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Химок» Павла Мамаева.

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. «Если Карпин поверит, что Дзюба искренне хочет помочь, то протянет руку». Романцев — о Ваноли в «Спартаке», сборной и Fan ID

«Думаю, что все-таки сказались последствия той печальной истории, в которую попали Павел с Александром, — отметил Романцев. — Не хочу возвращаться к ней и давать оценку тому, кто был прав, а кто виноват — дело уже прошлое. Но по факту она сыграла свою негативную роль в судьбе этих, несомненно, талантливых футболистов. И, похоже, что время, проведенное в неволе, все-таки сказалось на их футбольной судьбе.

Можно было бы вспомнить Эдуарда Стрельцова, который провел в заключении намного больше, а затем с блеском вернулся на поле, завоевав даже звание лучшего игрока. Но это несопоставимое сравнение, поскольку, не в обиду будет сказано, по характеру и по таланту Стрельцов превосходил Александра и Павла. Но, считаю, что у них еще есть шанс вернуться в большую игру. Чего им искренне и желаю".

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Александр Львов все материалы автора

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