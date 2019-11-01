Футбольный ЦСКА в Twitter поздравил баскетбольный с победой над «Зенитом» (87:70) в гостевом матче Евролиги. Кроме того, пресс-служба футбольной команды написала, что постарается продолжить победную поступь армейцев в Санкт-Петербурге.

В субботу, 2 ноября, «Зенит» и ЦСКА сыграют в 15-м туре чемпионата России по футбол. «СЭ» проведет трансляцию встречи, начало — в 19.00.

Поздравляем! Постараемся завтра продолжить победную поступь #ЦСКА в Питере ? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр