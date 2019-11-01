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Футбольный ЦСКА — баскетбольному: «Постараемся продолжить победную поступь в Питере»

1 ноября 2019, 23:50
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Футбольный ЦСКА в Twitter поздравил баскетбольный с победой над «Зенитом» (87:70) в гостевом матче Евролиги. Кроме того, пресс-служба футбольной команды написала, что постарается продолжить победную поступь армейцев в Санкт-Петербурге.

В субботу, 2 ноября, «Зенит» и ЦСКА сыграют в 15-м туре чемпионата России по футбол. «СЭ» проведет трансляцию встречи, начало — в 19.00.

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