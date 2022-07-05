Агент Барбоза заявил, что в Европе нет официальных ограничений на подписание российских футболистов

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности российских игроков уехать в Европу.

«Подписание российских игроков европейскими клубами? Официально нет никаких ограничений. Но в таких обстоятельствах клубы стараются избежать конфликта. В недалеком будущем российские игроки будут выступать в Европе. Но сейчас все на паузе. Хотя все можно изменить. У российских игроков есть возможность играть в других странах. Но в Европе есть политическая конъюнктура», — сказал Барбоза «СЭ».

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.