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Агент Барбоза заявил, что в Европе нет официальных ограничений на подписание российских футболистов

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности российских игроков уехать в Европу.

«Подписание российских игроков европейскими клубами? Официально нет никаких ограничений. Но в таких обстоятельствах клубы стараются избежать конфликта. В недалеком будущем российские игроки будут выступать в Европе. Но сейчас все на паузе. Хотя все можно изменить. У российских игроков есть возможность играть в других странах. Но в Европе есть политическая конъюнктура», — сказал Барбоза «СЭ».

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

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