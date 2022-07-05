Радченко — о возможном уходе Вендела: «Он значимый игрок в составе «Зенита»
Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход полузащитника Вендела.
«Если такое произойдет, чего бы очень не хотелось, то это будет потерей для «Зенита». Мы помним, когда Вендел подписал контракт с питерским клубом, как ему требовался период адаптации, который он прошел. После этого Вендел хорошо заиграл, приносил пользу в середине поля. В схеме «Зенита» он полностью адаптировался. Мы знаем, что Вендел был доволен в клубе, у него не было никаких проблем. Последнюю часть прошедшего сезона и сейчас он значимый игрок в составе «Зенита», — сказал Радченко «СЭ».
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Эвертон» или «Наполи».
В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах. Он перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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