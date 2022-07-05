Радченко — о возможном уходе Вендела: «Он значимый игрок в составе «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход полузащитника Вендела.

«Если такое произойдет, чего бы очень не хотелось, то это будет потерей для «Зенита». Мы помним, когда Вендел подписал контракт с питерским клубом, как ему требовался период адаптации, который он прошел. После этого Вендел хорошо заиграл, приносил пользу в середине поля. В схеме «Зенита» он полностью адаптировался. Мы знаем, что Вендел был доволен в клубе, у него не было никаких проблем. Последнюю часть прошедшего сезона и сейчас он значимый игрок в составе «Зенита», — сказал Радченко «СЭ».

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Эвертон» или «Наполи».

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах. Он перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года.