Защитник «Сочи» Родригао может стать игроком «Зенита»
Защитник «Сочи» Родригао перейдет в «Зенит». Источник рассказал о деталях его контракта.
«Все условия трансферы и личного контракта с игроком обговорены. В ближайшее время трансфер будет оформлен», — рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Родригао играет в составе «Сочи» с июля 2021 года, куда перешел на правах свободного агента. Его соглашение истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость — 3,5 миллиона евро.
В сезоне-2021/2022 Родригао участвовал в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|Динамо
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|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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