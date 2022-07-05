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Защитник «Сочи» Родригао может стать игроком «Зенита»

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Родригао перейдет в «Зенит». Источник рассказал о деталях его контракта.

«Все условия трансферы и личного контракта с игроком обговорены. В ближайшее время трансфер будет оформлен», — рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Родригао играет в составе «Сочи» с июля 2021 года, куда перешел на правах свободного агента. Его соглашение истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость — 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/2022 Родригао участвовал в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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