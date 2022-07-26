Йоканович: «Роберто Фернандес — молодой центральный защитник, за которым наш клуб следит уже давно»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с защитником Роберто Фернандесом.

«Роберто Фернандес — молодой центральный защитник, за которым наш клуб следит уже давно. Мы считаем, что с нами он сможет прогрессировать и поможет нам укрепить линию обороны. Мы сделаем все возможное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в «Динамо» и российском футболе», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.