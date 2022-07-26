Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:57

Йоканович: «Роберто Фернандес — молодой центральный защитник, за которым наш клуб следит уже давно»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с защитником Роберто Фернандесом.

«Роберто Фернандес — молодой центральный защитник, за которым наш клуб следит уже давно. Мы считаем, что с нами он сможет прогрессировать и поможет нам укрепить линию обороны. Мы сделаем все возможное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в «Динамо» и российском футболе», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-fernandes-pomozet-nam-ukrepit-liniiu-oborony
ФК Динамо (Москва)
Роберто Фернандес
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья Пиняева
Рианчо: «Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно»
Иванов заявил, что «Екатеринбург Арена» готова к использованию Fan ID
Источник: Марио Фернандес не захотел приостанавливать контракт с ЦСКА
Митрофанов о реформе Кубка России: «Проблемных вопросов нет. Есть полная консолидация между РПЛ и РФС»
«У него нет потолка». В Парагвае не жалеют комплиментов для новичка «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футбольный агент Лельчук отстранена на полгода за высказывания в адрес Самедова

Иванов заявил, что «Екатеринбург Арена» готова к использованию Fan ID
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости