Агент вратаря «Уфы» Беленова сообщил, что голкипер не собирается завершать карьеру

Олег Павлов, агент вратаря «Уфы» Александра Беленова заявил, что футболист не собирается завершать карьеру.

В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ 35-летний голкипер получил травму голеностопа, из-за которой пропустит около 3 месяцев.

«Сложно сейчас сказать, как будет проходить восстановление после травмы. Ахилл — дело такое, как пойдет. Загадывать никогда нельзя. Если получится быстрее, чем август, хорошо. Останется ли Александр в «Уфе», если команда вылетит из РПЛ? Давайте говорить об этом, как закончится сезон. Спортсмены — суеверные люди, поэтому как решится, тогда будем думать. Предложения есть, в том числе, и из-за границы, Александр интересен.

Есть ли у Беленова мысли о завершении карьеры? Таких мыслей и близко нет. Минимум до 40 лет он уж точно поиграет. Скажите, кто из вратарей сейчас привозит меньше мячей, чем Беленов? И молодые, и немолодые — стабильности такой ни у кого нет. Другие, как тот же Ломаев или другие звездочки, на ровном месте привозят. А ошибки Беленова, несмотря на возраст, можно по пальцам пересчитать. Гильерме уже не тот. Саше мало равных. Вы же знаете, что «Уфа» столько лет держалась именно на нем. Газизов решил потратиться на вратаря и это полкоманды, сколько он «Уфу» вытаскивал. Это же все замечают. Да, это сложно, что он будет залечивать травму в предсезонку, но посмотрим, как все в итоге получится», — приводит «РБ Спорт» слова Павлова.

В сезоне-2021/22 Беленов провел 27 матчей и пропустил 37 голов, отыграв 4 встречи на ноль. 35-летний голкипер — воспитанник белгородского «Салюта». В разные годы он выступал за «Спартак», «Анжи» и «Кубань».