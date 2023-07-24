Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Этот сезон проведем не хуже, чем предыдущий»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» прокомментировал приход Иржи Ярошика на пост главного тренера клуба.

«Что касается Ярошика — мы всем довольны! Тренировочный процесс схож с тем, который был при Марцеле Личке. Думаю, этот сезон мы проведем не хуже, чем предыдущий», — сказал Вера «СЭ».

В воскресенье, 23 июля «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3) в дебютном для Ярошика матче в РПЛ.

Сезон 2022/2023 оренбургский клуб завершил на 7-м месте.