Павел Мамаев тренируется по индивидуальной программе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.

«Павла пока побережем. Он сейчас занимается по индивидуальной программе», — сказал Терюшков «СЭ».

Мамаев получил повреждение в своем первом матче за «Химки» против московского «Динамо» (0:3) в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ. После 20 туров чемпионата подмосковный клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.