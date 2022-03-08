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Сегодня, 10:08

Павел Мамаев тренируется по индивидуальной программе

Сергей Федоров
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.

«Павла пока побережем. Он сейчас занимается по индивидуальной программе», — сказал Терюшков «СЭ».

Мамаев получил повреждение в своем первом матче за «Химки» против московского «Динамо» (0:3) в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ. После 20 туров чемпионата подмосковный клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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