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Футболисты «Тамбова» провели тренировку на заснеженном поле в Крымске

17:12
Тренировка «Тамбова». Фото ФК «Тамбов».
Тренировка «Тамбова». Фото ФК «Тамбов».
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Пока многие клубы РПЛ уехали в другие страны, чтобы провести сборы и подготовиться ко второй части сезона чемпионата России по футболу, «Тамбов» остался в России. Команда, которая испытывает финансовые трудности, тренируется в Крымске.

Первые тренировки «Тамбова» проходили в сложных погодных условиях: поля были заметены снегом.

На данный момент «Тамбов» находится на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками. Клуб имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

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