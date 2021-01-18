Футболисты «Тамбова» провели тренировку на заснеженном поле в Крымске
17:12
Пока многие клубы РПЛ уехали в другие страны, чтобы провести сборы и подготовиться ко второй части сезона чемпионата России по футболу, «Тамбов» остался в России. Команда, которая испытывает финансовые трудности, тренируется в Крымске.
Первые тренировки «Тамбова» проходили в сложных погодных условиях: поля были заметены снегом.
На данный момент «Тамбов» находится на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками. Клуб имеет задолженности по зарплате перед футболистами.
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