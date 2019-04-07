19:07 | Футбол — РПЛ

Футболисты "Локомотива" поддержали Ротенберга перед матчем с "Зенитом". Фото

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Игроки "Локомотива" поддержали защитника Бориса Ротенберга перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Зенита".

Напомним, что Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0). 32-летнего футболиста прооперировали. Однако в ходе операции в организм игрока была внесена инфекция, началось заражение, и Ротенбергу понадобилось повторное хирургическое вмешательство. Его срочно госпитализировали в одну из клиник Барселоны и повторно подвергли хирургическому вмешательству.

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. "Зенит", набрав 44 очка, на 1-м месте.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча (время московское)

Локомотив - Зенит

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6832 чел.

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"?
4.9%
Крупной победой "Локомотива"
26.5%
Победой "Локомотива" с разностью в один-два мяча
25.3%
Результативной ничьей
6.9%
Нулевой ничьей
5.2%
Крупной победой "Зенита"
31.2%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
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