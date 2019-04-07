Футболисты "Локомотива" поддержали Ротенберга перед матчем с "Зенитом". Фото

Игроки "Локомотива" поддержали защитника Бориса Ротенберга перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Зенита".

Напомним, что Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0). 32-летнего футболиста прооперировали. Однако в ходе операции в организм игрока была внесена инфекция, началось заражение, и Ротенбергу понадобилось повторное хирургическое вмешательство. Его срочно госпитализировали в одну из клиник Барселоны и повторно подвергли хирургическому вмешательству.

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. "Зенит", набрав 44 очка, на 1-м месте.

5’ Наши парни вышли в футболках в поддержку Бориса Ротенберга. Ждём в строю, Боря! #ЛокоЗенит pic.twitter.com/mTLA2DXack – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 7 апреля 2019 г.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча (время московское)

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