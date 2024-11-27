Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным видом спорта»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мыслями на тему честности в футболе.

«Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным, достойным видом спорта», — сказал Фролов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Крыльев Советов».

Его поддержал партнер по команде Томас Гальдамес.

«Каждый спортсмен посвящает годы упорного труда, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность тогда, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде — мы за чистый спорт», — отметил защитник.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.