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Сегодня, 17:20

Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным видом спорта»

Алина Савинова
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мыслями на тему честности в футболе.

«Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным, достойным видом спорта», — сказал Фролов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Крыльев Советов».

Его поддержал партнер по команде Томас Гальдамес.

«Каждый спортсмен посвящает годы упорного труда, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность тогда, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде — мы за чистый спорт», — отметил защитник.

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Евгений Фролов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Оренбург» отправит делегата на внеочередное собрание РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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