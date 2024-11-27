«Оренбург» отправит делегата на внеочередное собрание РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии «СЭ» сообщил, что клуб будет принимать участие во внеочередном собрании клубов РПЛ в четверг, 28 ноября.

«Я нахожусь в отпуске. Будет ли кто-то на собрании РПЛ от «Оренбурга»? Безусловно, будем присутствовать», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее match.tv сообщил, что 28 ноября клубы РПЛ проведут внеочередное собрание.