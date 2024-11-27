Газизов: «Если собрание клубов РПЛ состоится, то мы обязательно в нем примем участие»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем участии во внеочередном общем собрании членов РПЛ.

Ранее matchtv.ru сообщил, что организация назначила на 28 ноября внеочередное общее собрание членов лиги без указания повестки

«Нам на данный момент ничего неизвестно об этом. Мы готовимся к сегодняшнему кубковому матчу против «Сочи». Если собрание клубов РПЛ состоится, обязательно в нем примем участие», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» Махачкала после 16-го тура занимает одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.