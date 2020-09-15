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Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали за сезон-2019/20

17:51
Игрокам «Краснодара» вручили бронзовые медали. Фото ФК «Краснодар».
Игрокам «Краснодара» вручили бронзовые медали. Фото ФК «Краснодар».
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15 сентября состоялась церемония вручения бронзовых наград Тинькофф РПЛ сезона-2019/20. Ее провел генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. Медали были вручены футболистам, тренерскому штабу и персоналу клуба, сообщает сайт «быков».

По итогам минувшего чемпионата российской премьер-лиги «Краснодар» одержал 14 побед в 30 матчах и набрал 52 очка.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137330

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