Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали за сезон-2019/20

15 сентября состоялась церемония вручения бронзовых наград Тинькофф РПЛ сезона-2019/20. Ее провел генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. Медали были вручены футболистам, тренерскому штабу и персоналу клуба, сообщает сайт «быков».

По итогам минувшего чемпионата российской премьер-лиги «Краснодар» одержал 14 побед в 30 матчах и набрал 52 очка.