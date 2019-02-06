Футболисты "Арсенала" провели мастер-класс в школе Антальи

Игроки и представители "Арсенала" во вторник после дневной тренировки на турецком сборе посетили Московскую международную школу в Анталье. Туляки не первый год проводят для детей из учебного заведения мастер-классы. Футбольные приемы ученикам русскоязычной школы показали вратарь Егор Шамов, полузащитники Ярослав Ивакин и Даниил Хлусевич, а также тренер голкиперов Сергей Кращенко.

Дети из школы Антальи посетили первый матч на втором сборе "Арсенала" - с "Младостью", На него русскоговорящие ученики приезжали с бутафорскими щитами, пиками и секирами. Второй сбор в Белеке красно-желтые завершают в субботу, а в пятницу ждут школьников на контрольной игре с "Кальмаром". (Артем Агапов)