Футболисты «Акрона» покачали Дзюбу после победы над «Крыльями» — форвард стал лучшим бомбардиром в истории России

Футболисты «Акрона» покачали нападающего Артема Дзюбу на руках после матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

На 9-й минуте игры с самарцами форвард забил гол, который стал для него 234-м в карьере. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Предыдущий рекорд по числу забитых голов среди российских игроков принадлежал Александру Кержакову (233).